Mertens supera Maradona, Gazzetta: è blasfemo usare la calcolatrice per azzardare confronti così irriverenti, Diego resta unico

Ultime Calcio Napoli - Roberto Beccantini, nella consueta rubrica su Gazzetta, spiega perchè Mertens non può aver superato Maradona nonostante avesse più gol nel Napoli:

"I numeri, questi conosciuti. Bisogna stare attenti a maneggiarli. Con la doppietta di Salisburgo, Dries Mertens ha scavalcato Diego Armando Maradona nella classifica dei cannonieri del Napoli, 116 a 115. Adesso, davanti, non ha che Marek Hamsik, solitario a quota 121. Non potrà non raggiungerlo, visto il ritmo, e non potrà non superarlo, visto l’arsenale di cui dispone, ma sarebbe blasfemo usare la calcolatrice per azzardare confronti così irriverenti, così stridenti: Diego resta Diego, sempre, comunque e a chiunque lo si paragoni. Amen. Non si tratta di negarsi al progresso, di non riconoscerne il fascino matematico, il contributo rigoroso che, talvolta, agevola la scoperta dei talenti e le correzioni di rotta. Si tratta, più terra terra, di tenere a mente la massima di Gregg Easterbrook, giornalista e scrittore made in Usa: «Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa». Nel Novecento, i fenomeni nascevano tra oratori, quaderni e naso. I nuovi Leo Messi e i nuovi Cristiano Ronaldo nasceranno, dunque, in laboratorio, fra pannolini di grafici e algoritmi. E la poesia della cicogna?"