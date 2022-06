Tuttosport - La Salernitana prova il colpo Mertens! Testa a testa con un altro club

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli continua a tenere banco la questione Mertens. Il belga è in scadenza di contratto tra pochi giorni e ad oggi non ci sono novità rilevanti sulla questione rinnovo. De Laurentiis aspetta un cenno, ma l'addio appare sempre più probabile.

Mertens-Napoli, ci prova la Salernitana

Del futuro di Mertens ne ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport, svelando come sul centravanti belga si sia fiondata anche la Salernitana: