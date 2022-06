Mertens-Napoli ai titoli di coda, dalle commissioni alla firma fino ad un'infinità di bonus: il retroscena sulle richieste ad ADL

Notizie Napoli calcio. Arrivano cattive notizie per il rinnovo di Mertens con il Napoli. Ad oggi, secondo quanto riporta Il Mattino, le possibilità di accordo con De Laurentiis sono praticamente nulle dopo le richieste da parte dell'entourage del belga.

Mertens rinnovo Napoli De Laurentiis

Mertens Napoli, dettagli richiesta rinnovo

Mertens è in scadenza tra meno di un mese e per il quotidiano è quasi scontato l'addio tra le parti. Le richieste fatte dall'agenzia del belga sono troppo alte per De Laurentiis, rimasto spiazzato dalla mail ricevuta in queste ore: