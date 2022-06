Mertens-Napoli vicini all'addio, Repubblica: Sarri e Gattuso in agguato per il belga

Notizie Napoli calcio. Futuro sempre più in bilico per Dries Mertens, miglior marcatore all-time del Napoli con il contratto in scadenza. Ad oggi la distanza tra il belga e De Laurentiis per il rinnovo resta importante ed il clamoroso addio si fa sempre più vicino.

Mertens

Calciomercato Napoli, dove andrà Mertens?

Di Mertens ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, individuando due ex allenatori del Napoli come possibili acquirenti per il centravanti belga una volta svincolato: