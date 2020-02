Mertens-Napoli, Gazzetta: rinnovo complicato per due ragioni. Speriamo questa storia finisca bene senza bisogno di tirarsi stracci in faccia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Dries Mertens: "Senza nulla togliere a una bella storia di passione e di amore fra un giocatore e la città in cui gioca, saremmo sorpresi se a questo punto il Napoli e Mertens firmassero un nuovo biennale di cui si parla ormai da oltre un anno. Certe intese si trovano per tempo proprio per rafforzare i rapporti. Questo non è accaduto e non è il caso di fare un processo alle intenzioni. Evidentemente finora questa volontà non c’è stata e non crediamo che le situazioni siano molto cambiate, nonostante la stima espressa pubblicamente da Gattuso sulle qualità del suo attaccante. Comunque ci auguriamo che la storia finisca bene, senza bisogno di tirar stracci, che non farebbe bene a nessuno".