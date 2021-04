Il Mattino - Mertens legatissimo a Gattuso, ora vuole lasciare ancora di più il segno nella storia del Napoli

Napoli Calcio - Il bomber azzurro di tutti i tempi guarda avanti e vuole lasciare ancora di più il segno nella storia del Napoli: Mertens è arrivato a quota 102 in A raggiungendo il primatista Vojak e ora l’obiettivo è di staccarlo in queste ultime sei partite di campionato. Ne parla Il Mattino.

“135 gol, in questa stagione nove in campionato e dieci in totale. Dries il 6 maggio compie 34 anni e vuole continuare a segnare ancora. Ha un feeling straordinario con l’ambiente napoletano ed è legatissimo al tecnico Gattuso, forte il feeling con lui e con tutti i compagni. La sua assenza per infortunio si è avvertita tantissimo, Dries è anche un uomo assist, 8 in questo campionato come Zielinski”