Mertens, Koulibaly e Ghoulam out domani: Gattuso conta di ritrovarli almeno per la Juventus, è una speranza che solo il campo potrà alimentare

Il Napoli s'è allenato, ieri mattina, avvicinandosi al campionato, con gli infortunati alle prese con la propria tabella di lavoro personalizzata. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Per domani non recupera Mertens, rientrato dal Belgio da pochi giorni, ma non ci saranno neppure i “soliti” Koulibaly e Ghoulam, che a Castel Volturno - come il belga - continuano a svolgere differenziato: il Napoli conta di ritrovarli almeno per la Juve, è una speranza che solo il campo potrà eventualmente alimentare. Difficile il recupero a breve per Maksimovic, ancora alle prese col ciclo di terapie. Meret, oltre alle terapie, ha anche lavorato in campo”