Mertens-Juventus, Tuttosport insiste: l'ex Napoli stuzzica i bianconeri per un motivo

Calciomercato Napoli. La storia d'amore tra Dries Mertens ed il club azzurro è terminata. Il miglior marcatore all-time è stato salutato ufficialmente da De Laurentiis dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo.

Mertens

Juventus su Mertens

Ad oggi Mertens non ha ancora proferito parola in merito all'addio con il Napoli, ma il belga è costretto a guardarsi intorno in cerca di una nuova squadra. Secondo Tuttosport, tra le formazioni interessate ci sarebbe anche la Juventus: