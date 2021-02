Mertens in gruppo, CdM: è pronto per dare il suo contributo a gara in corso, trasmette buone sensazioni riguardo ai cambi di direzione

Ultime notizie Napoli - Riguardo al reparto offensivo del Napoli, c’è soltanto una buona notizia: aver ritrovato Mertens che ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"L’esterno belga sta bene, ha superato il problema alla caviglia, trasmette buone sensazioni riguardo ai cambi di direzione, agli scatti ma deve ritrovare la brillante condizione atletica, non ha la «benzina» nelle gambe per sostenere i ritmi di una gara intera: è pronto per dare il suo contributo a gara in corso, subentrando nella ripresa e alternandosi con Politano nella guida del reparto offensivo"