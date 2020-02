Mertens e Milik coppia fissa fuori dal campo: sole e relax al Bagno Sirena per i due attaccanti azzurri

Ultime notizie Serie A.Una giornata di relax per Dries Mertens e Arek Milik che in campo si contendono un posto al centro dell’attacco del Napoli, ma fuori fanno coppia fissa. Ieri, infatti, i due giocatori azzurri si sono concessi un pranzo al mare al Bagno Sirena a Posillipo, a due passi dalle loro abitazioni. Sole,mare, relax e tanti selfie per i due attaccanti che sono stati immediatamente riconosciuti dai tantissimi tifosi azzurri presenti allo stesso lido.Mertens eMilik si sono concessi senza alcun problema e hanno accolto tutti per uno scatto al sole. Poi il pranzo in relax per staccare un po’ la spina e ricaricare le batterie fisiche e mentali in vista della gara di martedì sera, quando al San Paolo ospiteranno il Barcellona per l’andata degli ottavi di Champions League. Anche in coppaMertens è candidato a giocare da titolare, come nelle ultime gare. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino.

Tanti gli scatti fra i tifosi, un tifoso Roberto, posta lo scatto con Mertens e scrive:

"“Ciro” Mertens un grande campione ma prima di tutto un ragazzo perbene, gentile con tutti e giocherellone con i bambin!".

