Ultime notizie SSC Napoli - Dries Mertens, ex attaccante degli azzurri attualmente al Galatasaray, nonché miglior marcatore nella storia del Napoli, si è presentato eri a sorpresa al Konami Training Center insieme al figlio Ciro e ha assistito alla sessione d'allenamento della squadra.

Mertens a Castel Volturno

C’è stato tempo, poi, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per abbracci e sorrisi condivisi con diversi ex compagni come Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka.