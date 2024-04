Meret via dal Napoli? A breve incontro tra l'agente ed il club: lo scenario

Il contratto di Alex Meret è stato rinnovato automaticamente per un'altra stagione. L'accordo precedente scadeva il prossimo 30 giugno, ma avendo Alex superato il 70% delle presenze stagionali, ha fatto scattare l'opzione fino al 2025. Un passaggio obbligato che però non garantisce la permanenza di Meret a Napoli come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Meret può andare via da Napoli

Calciomercato Napoli - Come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport la permanenza di Meret non è certa. Il suo agente Pastorello ne parlerà a breve con il Napoli per capire se ci sono margini per un contratto ex novo più lungo oppure sarà addio: