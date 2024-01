Meret salta anche la Supercoppa, ecco chi lo sostituirà

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito all'infortunio di Alex Meret:

"Non ci sarà Meret tra i pali a Torino, contro il Monza ha rimediato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Dovrà fermarsi per un mese, salterà la Supercoppa, l’obiettivo per il suo rientro in campo è Napoli-Verona del prossimo 4 febbraio. Gollini contro il Monza ha dato forfait poco prima della gara per un risentimento alla caviglia sinistra, ieri è rientrato in gruppo e dovrà colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Meret".