Rinnovo Meret, CorSport: tutto fatto fino al 2027, ecco quando arriverà la firma

Notizie Napoli calcio. Tutto fatto per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli fino al 2027. Il portiere sarà dunque il titolare per la prossima stagione visto l'addio ad Ospina che è vicino all'Al-Nassr.

Del nuovo contratto di Meret con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna di Corriere dello Sport, che ha svelato alcuni dettagli:

La famosa e anzi famigerata alternanza non sarà più neanche prospettata e Alex potrà prolungare il suo rapporto con il club azzurro, in scadenza nel 2023, fino al 2027. Per un totale di altri cinque anni, insomma: il club è convinto che ormai l'accordo è talmente vicino da ipotizzare anche il teatro della firma: Dimaro.