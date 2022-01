Napoli calcio - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport Alex Meret è stato il peggiore in campo del Napoli nel derby vinto contro la Salernitana. Il quotidiano ha dato un'insufficienza in pagella al portiere azzurro che ieri praticamente ha fatto da spettatore non pagante.

Napoli Salernitana Meret bocciato

Di seguito il giudizio di Tuttosport su Meret: