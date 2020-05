Meret-Ospina, CorSport: sarà l'enigma estivo del Napoli, guai a sbagliare scelta

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Meret ed Ospina: "De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso devono prima o poi intrufolarsi in questo enigma che somiglia tanto a un labirinto, perché è complicato rinunciare ad un «predestinato» che a ventitré anni ha già dimostrato di essere padrone di requisiti fuori dal comune; e nella valutazione, ovvio, finirà per essere inserito anche il gradimento per Ospina, che sintetizza la figura del portiere moderno, quella a cui l’allenatore fa riferimento nella propria idea di calcio del suo Napoli. Meret o Ospina (in ordine alfabetico ed anagrafico) è il tormento che andrà vissuto, in quest'estate (o quando sarà) in cui bisognerà inevitabilmente sistemarsi davanti al bivio e poi incamminarsi lungo una delle due strade. E sarà vietato sbagliarsi".