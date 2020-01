Meret o Ospina? Il Mattino: Gattuso ha dato la possibilità di riscatto al colombiano, ora tocca ad Alex riprendersi il posto

Ultime calcio Napoli - Da quando in azzurro è arrivato Alex Meret (estate 2018) a Napoli è tornata in auge anche la maglia con l'1 stampato dietro le spalle, quella che era un po' sparita nel periodo in cui tra i pali c'era stato Reina.

News calcio Napoli, prosegue il dualismo tra i pali tra Meret e Ospina

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Dal punto di vista della gestione, con Ancelotti le cose sono state chiare fin dall'inizio. Dopo l'arrivo di Ospina ci sarebbe stata alternanza, un sano dualismo che in fin dei conti ha fatto bene a entrambi e che si era sostanzialmente prolungato anche con l'inizio di questa stagione. Certo, Meret era il titolare e Ospina l'alternativa, ma con la consapevolezza che entrambi partivano più o meno dallo stesso punto. L'arrivo in corsa di Gattuso, poi, ha leggermente cambiato le cose perché Rino ha voluto chiarire dall'inizio che per lui il titolare sarebbe stato uno, Meret. Dopo appena tre gare, però, Ospina ha scalzato la concorrenza e ha avuto la seconda chance anche contro il Perugia in Coppa Italia riscattandosi con un rigore parato dopo il gol regalato a Immobile all'Olimpico. Il colombiano ha già avuto la sua occasione di riscatto ipnotizzando Iemmello dal dischetto contro il Perugia, magari Alex confida nella Juve (arriverà al San Paolo il prossimo 26 gennaio): alzare il muro contro CR7 (lo scorso anno fu espulso per un tocco inesistente sul portoghese) potrebbe essere il modo giusto per dimenticare errori e malumori".

Meret