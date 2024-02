Meret o Gollini? Mazzarri ha deciso per Genoa e Barcellona chi giocherà

Napoli - Sarà una settimana impegnativa per il Napoli di Mazzarri che scenderà in pochi giorni in campo in campionato e poi in Champions League con gli Ottavi di Finale. Napoli-Genoa e Napoli-Barcellona al Maradona, ma chi giocherà tra Meret e Gollini?

Meret

Meret o Gollini? La scelta di Mazzarri con Genoa e Barcellona

Come scrive Il Mattino, ora Meret ora invoca la maglia da titolare, quella che l'infortunio gli ha tolto: la riavrà con il Genoa e anche con il Barcellona. Ma adesso Mazzarri sa di avere in Gollini un vice Meret all'altezza. Il tecnico non ama creare competizione tra portieri competizione nel ruolo di portiere, è convinto che serva chiarezza.