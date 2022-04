Rinnovo Meret-Napoli, l'agente aspetta: un altro club di A è pronto ad approfittarne

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Alex Meret al Napoli è quantomeno in bilico. Il portiere fiulano, protagonista della clamorosa papera di Empoli, è a caccia di certezze in vista della prossima stagione.

Sul futuro di Meret sono giorni di riflessione in casa Napoli, che sta valutando se affidare all'ex Spal la titolarità la prossima stagione oppure cederlo. Ecco quanto scritto in merito da Il Mattino, che ha anche annunciato un nome nuovo seguito da Giuntoli:

Non pesa solo l'errore di Empoli, la sua clamorosa papera (anche Buffon l'altra sera a Perugia ha fatto un errore incredibile) che è costata il 2-2: c'è una pausa di riflessione seria legata anche al suo rendimento e alle sue frequenti indisponibilità. Non sarà semplice risolvere questo nodo che poi è legato a doppio filo a quello del rinnovo che è in gran parte già apparecchiato: il manager Pastorello se non avrà segnali, questa estate proverà a portarlo altrove. Su tutte c'è la Lazio che sarebbe pronta a dargli fiducia totale.