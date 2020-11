Meret in porta domani, Ospina non ha smaltito del tutto il fastidio muscolare. Gattuso dovrà rinunciare ad un altro azzurro

Ultime notizie Napoli - Il match col Rijeka sarà una sorta di prova generale per il Napoli in vista della sfida di domenica contro la Roma, secondo Repubblica:

"Gattuso sarà costretto quasi certamente a fare meno per la terza partita di Victor Osimhen: il numero 9 ha svolto anche ieri soltanto terapie e palestra. Non è ancora al meglio dopo la lussazione alla spalla e difficilmente ce la farà contro la Roma. Ma la priorità adesso è il Rijeka. Va verso la conferma Meret in porta: Ospina non ha smaltito del tutto il fastidio muscolare"