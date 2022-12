Mercato Napoli, Tuttosport: si lavora in prospettiva sui talenti come Samardzic e Ounahi

Il Napoli riprenderà gli allenamenti martedì 27 dicembre dopo che ieri ha svolto una mattinata di allenamenti a Castel Volturno. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“La squadra è reduce da due sconfitte in altrettante amichevoli (pesante quella per 4-1 in casa con il Lille, ma era reduce da un duro richiamo di preparazione e con molte assenze. Tra i più affaticati Kvaratskhelia. Sul mercato si lavora in prospettiva sui talenti come Samardzic e Ounahi”