Menotti su Dybala: "Al Napoli di Maradona? Discorso neanche da iniziare, il paragone non aiuta mai"

César Luis Menotti, ex allenatore e vincitore della Coppa del Mondo nell’Argentina dei generali, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

All'Inter potrebbe arrivare pure un altro argentino, Paulo Dybala...

Ma l’ha sorpresa che Paulo non sia ancora a Torino?

«Non saprei e non ho idea di dove possa giocare. Posso solo consigliargli di fare la scelta in autonomia, col cuore: non farà la differenza guadagnare più o meno, ma giocare con il sorriso. Paulo deve pensare solo all’impegno preso la prima volta che ha dato un calcio a una palla: rispettarla. Rispettare l’intero gioco».