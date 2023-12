Meluso a rischio deferimento per le parole post Napoli-Inter: occhio anche al referto di Massa

Notizie Calcio Napoli - «Siamo stati mortificati dall'arbitro». E ancora: «Ci sentiamo penalizzati». Poi la stoccata finale «Abbiamo perso per colpa delle decisione arbitrali». Sono state queste, in sintesi, le dichiarazioni del Ds Mauro Meluso nel post partita di Napoli-Inter.

Napoli-Inter, Meluso e giocatori rischiano provvedimenti?

Parole che potrebbero costar caro però al direttore sportivo del Napoli. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, non è escluso che anche il dirigente possa essere deferito alla Procura federale per le sue frasi. In realtà sarebbe un errore il deferimento le modalità usate a fine partita, ma non è da escludere e c'è attesa anche per il referto arbitrale di Massa date le proteste sia all’intervallo che a fine gara. E non è escluso che anche gli 007 federali possano aver annotato qualcosa. Ma quello che è successo non sembra essere andato al di là delle dinamiche normali.