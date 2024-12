McTominay ha già eguagliato i gol segnati in A dall’intero centrocampo titolare del Napoli nella scorsa stagione

Ultime notizie SSC Napoli - Un cambiamento significativo del Napoli ha interessato il centrocampo. La decisione di Conte di abbandonare la difesa a 3 è in gran parte attribuibile all’arrivo di McTominay, prelevato in estate dal Manchester United per 30 milioni. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Lo scozzese ha percorso più chilometri di chiunque altro in Serie A "dimostrandosi un jolly capace di ricoprire diversi ruoli. 3 gol e 2 assist in 11 partite in A, oltre alla rete in Coppa Italia contro il Palermo. Ha già eguagliato i gol segnati in A dal centrocampo titolare della scorsa stagione: Anguissa e Lobotka zero, Zielinski 3 ma giocando 17 partite in più".