McTominay, giorno decisivo: si aspetta il via libera per l'idoneità sportiva

Ultime calcio Napoli - Tutto il mondo Napoli aspetta solo una notizia, quella che permetterebbe a Scott McTominay di tornare subito a disposizione di Massimiliano Allegri per le prossime partite di stagione tra Serie A e Champions League.

Rientro McTominay: recupera per Napli-Frosinone?

Il Napoli è chiamato a ritrovare alcuni degli elementi cardine della squadra. Su tutti c'è Scott McTominay, il cui rientro potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per Massimiliano Allegri e il Napoli.

Per lo scozzese quella di domani sarà una giornata particolarmente importante come scrive Repubblica. McTominay attende infatti il via libera dagli esami di idoneità sportiva, necessari dopo l'ablazione chirurgica alla quale si è sottoposto per correggere una lieve aritmia benigna.

McTominay

McTominay, Allegri spera nel rientro contro il Frosinone

Il ritorno di McTominay è considerato un fattore importante per il Napoli. Lo scozzese è stato uno dei giocatori più incisivi degli ultimi anni e Allegri spera di poterlo riavere a disposizione già dalla sfida Napoli-Frosinone.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire se il centrocampista potrà tornare ad allenarsi regolarmente e riaggregarsi alla squadra. Il suo recupero garantirebbe ad Allegri una risorsa fondamentale sia per qualità sia per quantità in mezzo al campo.

Anguissa

Anguissa ancora in dubbio

Resta invece da valutare la situazione di Frank Zambo Anguissa, ancora alle prese con una lesione di basso grado all'adduttore. Il camerunese ha avuto un rendimento a singhiozzo in questo avvio di stagione e la sua discontinuità è stata certamente uno degli elementi che hanno condizionato il Napoli di Allegri.

Il tecnico aspetta dunque di recuperare entrambi i centrocampisti per poter contare nuovamente su un reparto più completo e competitivo. Il rientro di McTominay e il recupero di Anguissa possono diventare due passaggi importanti per cambiare marcia.