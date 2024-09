McTominay e Neres titolari contro il Cagliari? Cosa trapela

Antonio Conte sta recuperando i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali per la sfida di domenica contro il Cagliari. Stando a quanto si legge su Il Mattino non sono da escludere delle sorprese di formazione proprio contro i sardi in virtù anche dei segnali che sono arrivati proprio dalle gare disputate dagli azzurri in giro per l'Europa.

Cagliari Napoli: le scelte di Conte

Napoli - La sorpresa più grande potrebbe essere quella di Scott Mctominay. Lo scozzese è in grande forma ed è reduce anche da due reti con la maglia della Scozia. Secondo Il Mattino non è da escludere che possa partire dal primo minuto a Cagliari. in tal caso, gli lascerebbe il posto Anguissa. Certo della maglia da titolare sembra invece essere Lukaku mentre a sinistra sembra ancora favorito Politano su Neres. Panchina per Gilmour.