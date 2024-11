McTominay da record, nessuno come lui in Serie A in una determinata statistica

Notizie Napoli calcio. Scott McTominay si è subito rivelato fondamentale per Antonio Conte. Il centrocampista scozzese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è l'unico in Serie A ad aver varcato la soglia degli ottomila metri percorsi:

"Quanti siano otto chilometri e 17 metri McTominay lo sa bene, li divora mediamente, come un maratoneta domenicale che se ne va di passo lungo per campi: dal Maradona in su c’è lui che fa da guida, quasi da apripista, perché alle sue spalle c’è ancora tanto e tanto Napoli che sgomita o sbuffa, per esempio Anguissa, diventato dominante, indispensabile".