Bufera Mazzoleni, in jeans dopo Benevento-Cagliari! Sanniti irritati per mancanza di rispetto, AIA furiosa

Notizie serie A. Dopo la svista in Napoli-Cagliari e lo scandalo in Benevento-Cagliari il designatore Rizzoli ha deciso di fermare Pier Silvio Mazzoleni per ridare allo stesso serenità. Uno stop punitivo per gravi errori tecnici, ma non solo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, lo stesso Mazzoleni si è macchiato di un altro 'errore', questa volta di forma.

Mazzoleni in jeans dopo Benevento-Cagliari, AIA furiosa

Spunta secondo la rosea un dettaglio colorito che ha irritato il Benevento e non è piaciuto nemmeno al designatore Rizzoli. Mazzoleni si sarebbe presentato in sala Var a Benevento in jeans, senza indossare i consueti abiti di rappresentanza dell’Aia. I campani hanno letto la cosa come una totale mancanza di rispetto. Questione di pura forma, ma che finisce per incidere anche sulla sostanza, dopo una partita nella quale ci si giocava una bella fetta delle chance salvezza di entrambe le squadre e che ha finito poi per generare così tante polemiche. Coperta corta