Mazzola pazzo di Mertens: "Segna così solo chi ha dentro qualcosa di speciale, fossi nel Napoli proverei a tenermelo"

Sandro Mazzola ha rilasciato una intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Punterebbe su Dries anche per il futuro? «Ha 33 anni, è vero, ma è uno che sa reinventarsi e in quella posizione può dare ancora tanto. Lo chiamerei, gli chiederei quali sono le sue reali intenzioni e farei di tutto per trattenerlo. Insomma, uno così io me lo terrei sempre stretto».Anche l’Inter che conosce bene lo vorrebbe. «Non ho dubbi, ma credo non siano gli unici: il procuratore di Dries avrà il telefono che squilla sempre, ci saranno tanti a disturbarlo in questo momento».

Ha affiancato Hamsik in vetta alla classifica dei bomber azzurri e si è messo anche alle spalle Maradona: uno come Dries avrebbe fatto bene anche negli anni di Diego? «Quando sai giocare a calcio puoi far bene in ogni epoca, i gol che ha fatto oggi li avrebbe segnati sempre, anche in una Serie A più fisica come quella di qualche anno fa.Mertens sa adeguarsi in qualsiasi situazione».

Nel ballottaggio con Milik, lei non avrebbe dubbi. «No, io punterei sempre su di lui. Mi piace molto vedere le partite del Napoli,mi piace capire il gioco che fa, come interpreta le gare,mi piace analizzarle. Poi mi ricordo che in campo c’è Mertens, ha sempre la giocata giusta per far saltare ogni schema».

Magari anche al ritorno al Camp Nou. «Napoli deve crederci, può passare il turno giocando come sa. Fino a martedì c’erano tante chiacchiere, ora gli azzurri sanno cosa li aspetta e hanno capito come giocare. Secondo me, non è ancora finita. Il Napoli ha chiuso ogni spazio affidandosi anche alla qualità. Mertens può lasciare il segno anche in trasferta». E regalarsi un Europeo da protagonista. «Questi mesi possono aiutarlo ad arrivare al top della forma agli Europei, di sicuro farà bene».