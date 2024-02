Mazzarri torna al 4-3-3, ma il Napoli è lento e prevedibile: tanti dubbi col Verona, solo Kvaratskhelia è ispirato

Napoli - Non basta cambiare modulo o guardare le statistiche, perché il Napoli con il Verona è tornato al 4-3-3 e ancora una volta ha deluso sotto tanti punti di vista. Se non fosse per Kvaratskhelia (l'unico ispirato) che Montipò poteva prendersela anche di festa. Napoli lento e prevedibile che non trova soluzioni per fare male. E' un eurogol del georgiano a cambiare tutto.