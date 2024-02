Mazzarri spalle al muro: fallito il tentativo di limitare i danni

Napoli - Sotto accusa Walter Mazzarri nel Napoli che per molti meriterebbe l'esonero, ma il presidente De Laurentiis vuole dargli ancora tempo nelle prossime partite e in vista degli Ottavi di Champions League col Barcellona. Si attende anche il rientro di Osimhen.

Mazzarri

Esonero Mazzarri: l'allenatore del Napoli è a rischio

I risultati non sono dalla parte di Mazzarri e il Napoli presto potrebbe prendere delle decisioni importanti. Perché, come rivela l'edizione di Repubblica, l'allenatore ha scelto ancora una volta la strada della prudenza andando a Milano per difendersi e non ottenendo nemmeno 1 punto.

Per questo motivo Walter Mazzarri è di nuovo con le spalle al muro e ora il tempo scorre e gli viene imposto di percorrere senza più esitare la strada del coraggio. I calcoli non servono più ed è fallito il tentativo di limitare i danni, a - 7 dalla zona Champions. E' stato un fallimento questa decisione di puntare su uno stile di gioco difensivo, dove il Napoli ha perso punti e posizioni in classifica.