Mazzarri si è confrontato con due persone per capire i disagi del Napoli: il retroscena

Notizie calcio. Walter Mazzarri continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per provare a "guarire" in meno tempo possibile il suo Napoli, atteso domani a Bergamo dalla prima partita di un ciclo terribile.

Secondo l'edizione odierna de Corriere dello Sport, in questi giorni il tecnico Mazzarri si è confrontato in modo particolare con due dei suoi collaboratori più stretti:

Giuseppe Santoro, il team manager che dal Litorale Domiziano lo seguì a Milano e poi al Torino, ha rappresentato per un quinquennio - forse di più - la razionale narrazione dello spogliatoio e dovendo calarsi in una realtà completamente sconosciuta, per conoscere seriamente l’ambiente, è stato utile lasciarsi guidare tra i sentieri del silenzio, nella psicologia più spicciola, nei tormenti più riservati d’una squadra alla quale servono ancora e di nuovo certezze, possibilmente antiche. Walter Mazzarri non s’è fatto scrupolo, ha spazzolato parte del proprio vissuto e l’ha adagiato a bordo campo, dove ha passeggiato pure con Mauro Meluso, il ds, per confrontarsi e comprendere i disagi tattici del Napoli, per aggrapparsi a sensazioni che appartengono a chi là dentro, nella gabbia di quei 110x60, c’è passato.