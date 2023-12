Mazzarri punta su Natan, può rappresentare una svolta per la sua carriera: il motivo

Ultime notizie Napoli - Il difensore del Napoli Natan, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in Champions con il Braga è stato eletto MVP, migliore in campo, giocando da terzino sinistro.

Mazzarri punta su Natan

La certezza è che Mazzarri, inizialmente orientato a schierare Juan Jesus sulla fascia, crede molto nelle sue potenzialità: