"Niente titolarissimi", messaggio di Mazzarri al gruppo: spunta una situazione inedita

Notizie Napoli calcio. Walter Mazzarri ha iniziato a lavorare con quasi la totalità del gruppo azzurro (mancano solo Anguissa e Lindstrom che torneranno oggi), cercando di preparare al meglio il prossimo Atalanta-Napoli.

Lo stesso Mazzarri ha parlato chiaro con il gruppo azzurro, sottolineando un aspetto fondamentale. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Anche quando Osimhen sarà a pieno regime, tutti serviranno alla causa con tante partite ravvicinate. Perché a partire da sabato fino al 29 dicembre il Napoli scenderà in campo per disputare otto partite, in tre tornei diversi, tutte importanti per mantenere le aspettative degli scudettati, anche in Champions e Coppa Italia, oltre che ovviamente in campionato. E qui è Mazzarri che si ritroverà in una situazione nuova. Perché con i suoi precedenti club, compreso il Napoli che portò stabilmente in Europa, aveva a disposizione rose più ristrette. Quella attuale del Napoli è invece sufficientemente profonda e completa per poter prendere in considerazione un turnover ragionato e lasciare al passato quel concetto sui “titolarissimi”.