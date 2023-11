Gazzetta - Mazzarri sta lavorando sulla testa dei calciatori: vuole ritrovare un impulso ancestrale

Notizie Napoli. Walter Mazzarri sta lavorando duramente a Castel Volturno in vista della sfida di domani tra Atalanta e Napoli, gara che segnerà il suo secondo debutto sulla panchina azzurra.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio sul lavoro che Mazzarri sta svolgendo in questi giorni a Castel Volturno, in particolare su quello mentale:

Si è rivolto alla testa dei suoi uomini, motivandoli. Il cambiamento deve essere foriero di positività, per liberarsi dalle scorie recenti e ritrovare quell’impulso ancestrale di divertimento che è stato smarrito. Convincersi di essere forti è un altro aspetto imprescindibile. D’altronde, il Napoli è primo per possesso palla e conclusioni tentate in Serie A, nonostante tutto.