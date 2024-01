Mazzarri in difficoltà con la Lazio: metà rosa non sarà utilizzabile

Napoli - Problemi numerici per Walter Mazzarri in vista di Lazio-Napoli. Perché dalla Supercoppa Italiana arriva anche l'espulsione di Simeone che non sarà disponibile per la prossima partita. Con lui anche tanti altri. Osimhen e Anguissa proseguono la loro avventura in Coppa d'Africa. Squalificati poi ci sonoanche Kvara e Cajuste. Ci sono gli infortunati Meret, Olivera e Natan. Si aggiunge, infine, Traoré che è reduce dalla malaria, da un mese in ospedale ed è atteso da un bel piano di recupero fisico.