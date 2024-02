L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista del ritorno di Osimhen a Napoli:

"Il Napoli ha bisogno di Osimhen e Mazzarri intende almeno convocarlo per la sfida di dopodomani contro il Genoa, che sarà anche un test in vista dell’appuntamento di mercoledì prossimo (ore 21) in Champions League contro il Barcellona al Maradona, dove è previsto un altro - e più scontato - sold out".