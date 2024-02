Retroscena Mazzarri: il più grande rammarico che ha dell'avventura al Napoli

Notizie Napoli Calcio - L'esonero di Walter Mazzarri a poche ore da Napoli-Barcellona è stato inaspettato per tutti. Anche per lo stesso mister il quale, non più tardi di lunedì, aveva diretto l'allenamento a Castel Volturno dando le prime indicazioni alla squadra per la sfida di Champions. Con il passare delle ore però, le indiscrezioni su Francesco Calzona sono diventate più insistenti e Mazzarri, da allenatore navigato, ha capito nella tarda serata di lunedì di non essere più alla guida del Napoli.

Walter Mazzarri allenatore del Napoli in panchina

Mazzarri esonerato dal Napoli

A comunicargli l'esonero è stato il presidente De Laurentiis in una telefonata proprio lunedì ad ora di cena. Mazzarri, come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha un solo grande rimpianto in questa seconda avventura napoletana. Il tecnico di San Vincenzo avrebbe voluto a disposizione almeno un paio di gare Victor Osimhen prima di essere messo sotto accusa da tutti per la fase offensiva poco produttiva: