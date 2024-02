CorSport - Non solo Giampaolo, occhio all'outsider Calzona con Hamsik suo vice

Il nome di Marco Giampaolo resta quello in pole in caso di esonero per Walter Mazzarri dalla panchina del Napoli. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe poi anche un outsider da tenere in considerazione oltre Giampaolo. Si tratta di una vecchia conoscenza degli azzurri, essendo stato sia vice di Sarri che di Spalletti nel suo primo anno alle pendici del Vesuvio. Recentemente ha portato la Slovacchia agli Europei con un ottimo ruolino di marcia.

"Il Genoa, però, ha lasciato una scia profondissima di strascichi che non può passare inosservata esattamente come le ombre che si allungano sulla panchina e sul futuro di Mazzarri: Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato; il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, è invece l’outsider (con Hamsik vice)".

Ecco cosa ha dichiarato recentemente Calzona al Foglio Quotidiano proprio su Hamsik

Hamsik, con cui aveva lavorato a Napoli, e? stato l’artefice del suo trasferimento a Bratislava. Oggi quale e' il suo ruolo?

“Hamsik vuole stare vicino alla squadra, vuole imparare. Ha un’intelligenza sopra la media e mi sta dando una grossa mano, gli sto dando spazio, in futuro ha tutto per poter diventare un allenatore”.

Lei è stato il secondo sia di Sarri che di Spalletti. “Sono stato tredici anni con Sarri, per me una scuola immensa. Ma mi hanno dato tanto anche Spalletti e Di Francesco con i quali sono stato solo un anno”.

Ha sofferto per non aver vinto lo scudetto a Napoli? “No, per carattere non mi guardo indietro. Sono felicissimo dei quattro anni a Napoli. Ho fatto una scelta diversa, ma il tifo rimane”.

Lazio–Napoli, stagione 2017- 2018, fini 1-4, abbiamo appena controllato: gol di de Vrij per la Lazio, poi Koulibaly, Callejon, Mertens e rigore di Jorginho. Ma cosa significa giocare bene, mister?

“Un’azione costruita con criterio, cercando di mettere in difficolta? l’avversario, sfruttandone i punti deboli, arrivando alla conclusione in porta nel minor tempo possibile. Per me il bel calcio e? questo qui”.