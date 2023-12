Mazzarri deve forzare le scelte in difesa, non ci sono alternative per la Juventus

Ultime notizie Napoli - Nel Napoli non c’è spazio per idee alternative, senza esterni non si può pensare a soluzioni inedite per arginare le difficoltà difensive. Mario Rui, Olivera e Zanoli assenti hanno costretto Mazzarri a scelte forzate, come racconta il Corriere dello Sport.

Mazzarri deve forzare le scelte in difesa

Natan a sinistra e il solo Juan Jesus in panchina. Appena cinque difensori convocati e ora la Juventus all’orizzonte, venerdì sera: