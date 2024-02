Mazzarri cambia ancora modulo: due ipotesi col rientro di Osimhen

Napoli - Il Napoli di Mazzari è pronto a cambiare ancora. Lo farà con il rientro di Osimhen, addio alla difesa a tre e prendono corpo sempre di più due possibili idee con la difesa a quattro.

Modulo Napoli Mazzarri

Come riportato da Repubblica il Napoli ha urgente bisogno di Victor Osimhen e tornerà subito in campo già dalla prossima partita in programma col Genoa. Mazzarri pronto a cambiare modulo ancora una volta, due le ipotesi sul tavolo: il 4- 3- 3 o il 4-2-3-1. Non c’è più nulla da difendere ed è inspiegabile che il gol sia diventato un problema, con un organico imbottito di attaccanti.