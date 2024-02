Mazzarri cambia ancora, col Genoa sarà 4-3-3: le possibili scelte

Mazzarri tiene a rapporto la squadra e rilancia Natan in difesa. Sabato prossimo contro il Genoa al Maradona, i campioni d’Italia scenderanno in campo con lo spartito tattico che conoscono meglio, il 4-3-3 per evitare ulteriori malumori che rischierebbero di alimentare la crisi in casa Napoli.

Walter Mazzarri

Napoli Genoa le possibili scelte di Mazzarri

Come riporta Il Mattino, prima che il gruppo scendesse in campo, tecnico e giocatori si sono trattenuti nel chiuso dello spogliatoio per analizzare la sconfitta patita domenica scorsa a San Siro ad opera del Milan.

Facile immaginare che siano state sviscerate al microscopio le fasi salienti del match, compreso quella fatale distrazione costata la sconfitta nonostante proprio quel tipo di “giocata” fosse stata ampiamente prevista con tanto di contromisure che invece non sono state applicate dagli azzurri in partita.

Contro il Genoa sabato prossimo potrebbe rivedersi Meret tra i pali, mentre nel pacchetto arretrato la squalifica di Juan Jesus spalanca le porte al rientro di Natan. Mazzocchi resta in pole come cursore a sinistra, nonostante l’abbondanza. A centrocampo ballottaggio Cajuste-Lindstrom, mentre al centro dell’attacco Simeone è in vantaggio su Raspadori. Scontato il rientro di Politano.