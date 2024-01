Mazzarri blindato da De Laurentiis: il motivo dopo Napoli-Inter, timore squalifica

Napoli - Aurelio De Laurentiis ci mette la faccia dopo Napoli-Inter di Supercoppa Italiana e manda in silenzio stampa tutta la squadra. E' lui a parlare e dire la sua su come è andata realmente tutto. Decisione anche sull'allenatore Walter Mazzarri.

A raccontare quello che è accaduto tra De Laurentiis e Mazzarri con un'analisi è Il Mattino:

De Laurentiis ha scelto di non affondare il colpo sull'arbitro Rapuano, altro che fiume in piena. E ha blindato Mazzarri, che ha visto infuriato al termine della partita e anche durante, per timore che potesse rimediare qualche turno di squalifica.

Ha gridato «è una vergogna, state rovinando una partita». Ha lasciato il campo imbufalito con la partita ancora in corso, ma se venisse fermato come per la gara con il Torino, sarebbe esagerato. Anche perché non è stato espulso. Forse se la caverà con una multa.

Ma dipende da quello che è stato scritto nel referto da Rapuano. Ieri Mazzarri è rimasto rintanato per conto suo, solo con il team manager Santoro e pochi altri: la rabbia non gli era ancora passata. Anzi.