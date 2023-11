Colloqui individuali e libertà d'azione: c'è un mantra che Mazzarri ripete in continuazione

Notizie calcio. E' arrivato il giorno della prima conferenza stampa di Walter Mazzarri dopo il ritorno a Napoli. Il tecnico toscano presenterà alle 15.30 la sfida di domani in casa dell'Atalanta, ed è tanta la curiosità per vedere all'opera la sua squadra.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul lavoro che Mazzarri sta svolgendo in questi giorni a Castel Volturno:

Mazzarri è partito da una serie di concetti, un mantra da introiettare e riproporre. Si è rivolto alla testa dei suoi uomini, motivandoli. Il cambiamento deve essere foriero di positività, per liberarsi dalle scorie recenti e ritrovare quell’impulso ancestrale di divertimento che è stato smarrito. Convincersi di essere forti è un altro aspetto imprescindibile.

Diversi incontri individuali si sono susseguiti in questi giorni. Le sovrapposizioni con lo scorso decennio sono impossibili da evitare, non sono semplici suggestioni in fondo.