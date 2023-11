Mazzarri accoglie i nazionali e lavora in vista dell'Atalanta: Osimhen ancora a parte, speranze per Zielinski

Inizia la prima vera settimana di lavoro per Walter Mazzarri che ieri ha iniziato il periodo di tour de force di impegni ravvicinati. Solo oggi il tecnico accoglierà i big del gruppo al centro tecnico di Castel Volturno.

Walter Mazzarri

Mazzarri pronto ad accogliere i Nazionali

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen, non ancora al top, ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo. Il nigeriano, dopo lo stop per infortunio al bicipite femorale, sta riprendendo lentamente e si cercherà in tutti i modi di recuperarlo per la sfida con l’Atalanta. Oggi si rivedranno Kvaratskhelia, Cajuste, Ostigard e Lobotka. Rientrerà anche Zielinski che però deve smaltire un problema alle tonsille. Ci sarà anche l’uruguagio Mathias Olivera, l’unico terzino sinistro disponibile dopo l’infortunio di Mario Rui che dovrà osservare un mese di stop. Il laterale difensivo non rientrerà più venerdì dopo la gara contro la Bolivia perché sarà squalificato e quindi potrà anticipare il suo rientro. Tra domani e giovedì saranno tutti disponibili, l’ultimo ad arrivare dovrebbe essere Zambo Anguissa che stasera affronterà la Libia per una gara valida per le qualificazioni mondiali e poi si metterà in viaggio alla volta di Napoli.

