Hirving Lozano scenderà titolare questa sera contro il Liverpool. Il calciatore messicano, dando uno sguardo ai precedenti match da lui stesso giocati, non è mai sceso in campo ad Anfield. Il Liverpool il Chucky l'ha incrociato una sola volta, nella gara d'andata vinta allo stadio San Paolo. Rispetto ad allora il messicano sembra essere decisamente maturato, anzi. In questo momento è lui l'uomo in più in attacco, quello decisamente più in forma. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.