Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Mathias Olivera ed il Napoli:

"Il futuro ha il volto affilato di Mathias Olivera, 24enne uruguaiano del Getafe che garantisce forza fisica e velocità in fase di spinta ma anche una buona attenzione in fase difensiva. L’offerta di 11 milioni ( più 4 di bonus) è ritenuta valida dagli spagnoli che però daranno il via libera soltanto a giugno. Il Napoli ha anche accarezzato l’idea di anticipare l’acquisto"