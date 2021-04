Materazzi: "Koulibaly? Con lui mi sarei sentito al sicuro in campo! Manolas è uno dei miei giocatori preferiti, ma ancora non è arrivato a Napoli..."

Ultime notizie Napoli - Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino.

Lei di difensori se ne intende...

«Penso che chiunque vorrebbe giocare in coppia con Kalidou. Io per primo mi sarei sentito al sicuro, perché tanto, se non ci arrivo io, sono sicuro che ci arriva lui»

Eppure Manolas sta facendo molta fatica.

«Il problema non è di certo l'intesa con Koulibaly, perché, ripeto, con lui accanto ci vorrebbe giocare chiunque. Manolas è uno dei miei giocatori preferiti, ma ancora non è arrivato a Napoli... Da tifoso del calcio lo reputo uno dei più forti difensori a livello europeo e non ho ancora capito cosa c'è che non lo fa rendere al meglio»