Maschera Osimhen, gli avversari proveranno a fargli una trappola e lui non dovrà abboccare

La chiave importante per la crescita dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà non abboccare alle trappole che gli avversari più furbi gli tenderanno.

Ultime notizie Napoli

"Già la maschera sarà una limitazione e creerà un po’ di tensione. Pensare che qualcuno non provi quantomeno a spostargli quella protezione significa vivere in un mondo di favole. E Osimhen dovrà imparare ad essere forte nella testa, oltre che nel fisico. Come gli insegna dal primo giorno Spalletti, che nell’ultima partita con la Salernitana è uscito contrariato dal campo per via di “certe bischerate”, come le ha battezzate"