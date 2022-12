Maschera Osimhen, Gazzetta: Victor non l'abbandona anche per scaramanzia

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulla maschera che Victor Osimhen indossa sul volto:

"Sei placche e ben 18 viti sono state applicate sul volto di Osimhen dopo l’infortunio rimediato proprio a San Siro contro l’Inter nel novembre dello scorso anno. Il professor Tartaro che lo ha operato dopo lo scontro fortuito con Milan Skriniar in occasione del quale il nigeriano ha avuto la peggio raccontò di aver riscontrato una ventina di fratture sul viso dell’attaccante del Napoli, che in quella circostanza rischiò di rimetterci un occhio. Rientrato in campo con una maschera protettiva, Osimhen non l’ha più abbandonata tra precauzione e scaramanzia"